РИАМО - 7 июн. Программа реновации в Москве должна реализовываться строго в интересах москвичей и без отставания от графика, сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Реновация - это масштабный проект. В нем примут участие около миллиона человек. В ближайшие несколько лет на эти цели предусмотрено в Москве 400 миллиардов рублей. Я знаю обо всех спорах и об основных вопросах, которые ставили перед властью москвичи. На сегодняшний день основные вопросы сняты, программа начала реализовываться. И до 2024 года и в последующие годы она будет реализовываться в интересах Москвы и москвичей в тех темпах, которые правительство Москвы демонстрирует», - сказал Путин.

Программа реновации жилья касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5171 дом. Городские власти утвердили 242 площадки для строительства «стартовых» домов с градостроительным потенциалом в 3,6 миллиона квадратных метров. Этот перечень не является окончательным и будет дополняться.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.