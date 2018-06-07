РИАМО – 7 июн. Долевое строительство будет запрещено в России с 1 июля 2019 года, средства на строительство жилья застройщики будут привлекать через банки, заявил президент страны Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Мы должны выйти на цивилизованные способы жилищного строительства - без привлечения средств граждан. У нас принято решение: с 1 июля 2019 года прекратить заключать новые договоры долевого строительства и привлекать средства исключительно через систему финансовых учреждений, через банки», - сказал Путин.

Он отметил, что до 2024 года страна должна начать строить не менее 120 миллионов квадратных метров в год, чтобы ежегодно 5 миллионов семей могли улучшить свои жилищные условия. Сегодня только 3,5 миллиона семей имеют такую возможность.

«На сегодняшний день заключено свыше 1,1 миллиона договоров о долевом строительстве общей суммой 3,4 триллиона рублей. Это огромные средства, которые далеко не всегда эффективно используются застройщиками», - заключил Путин.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.