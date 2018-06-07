РИАМО – 7 июн. Президент РФ Владимир Путин признался, что ему сложно найти ответ на вопрос про то, на какие вопросы ему неудобно отвечать.

В ходе блиц-вопросов во время прямой линии ведущий спросил Путина, на какой вопрос у него точно нет ответа.

«Вот на ваш вопрос трудно ответить. Но вообще, если у меня нет ответа на вопрос, я стараюсь его найти, стараюсь делать это вместе со своими коллегами», - сказал Путин.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.