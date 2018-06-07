РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июн. В Балашихе разыскивают 43-летнего мужчину, который пропал 18 мая 2018 года, сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Магомедов Насрутдин Набиевич, 43 года. Проживает в Балашихе на улице Твардовского, дом 26. С 18 мая 2018 года о его местонахождении ничего неизвестно», – говорится в сообщении.

Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, нормального телосложения, волосы темные, глаза карие. Особая примета – родинка над губой.

В материале отмечается, что автомобиль Магомедова стоит перед домом.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8(800)700-54-52 или «112».