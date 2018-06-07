РИАМО – 7 июн. Президент России Владимир Путин назвал смешной цитату из немецкого издания про него самого, президента США Дональда Трампа и Европу.

«Одно из известных изданий Германии написало, что президент Трамп толкает Европу в руки Путина. Это звучит смешно, Полный бред, иначе, как шуткой, это назвать невозможно», - сказал Путин, отвечая на вопрос об удачных шутках в ходе прямой линии.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.