РИАМО - 7 июн. Подмосковье в 2018 году заняло девятое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России, при этом регион улучшил свои позиции в ряде его показателей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев принял участие в семинаре Агентства стратегических инициатив (АСИ), где подвели итоги национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России.

«Московская область в 2018 году уверенно расположилась на девятой позиции и значительно выросла по многим факторам, которые учитываются при составлении рейтинга. Мы улучшили такие показатели рейтинга, как, например, среднее время получений разрешений на строительство, время постановки на кадастровый учет, а также работу инвестпортала. Кроме того, мы получили хороший показатель по оценке объектов инвестиционной инфраструктуры непосредственно самими предпринимателями, и мы считаем, это очень важный фактор», – сказал Буцаев.

В ходе своего выступления на семинаре директор направления «Развитие регионов» АСИ Игорь Кустарин отметил, что конкуренция регионов России за позиции в рейтинге обострилась. В 2018 году рост в рейтинге продемонстрировали 78 регионов.

Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов рассчитывают по четырем основным направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. Они, в свою очередь, включают в себя 44 разных показателя. Первый полномасштабный рейтинг был проведен в 2015 году.