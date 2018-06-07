РИАМО - 7 июн. Работающим пенсионерам в России могут начать доплачивать, правительство уже работает над вопросом повышения доходов данной группы граждан, сообщил в четверг в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.

«В советское время работающим пенсионерам, к сожалению, или так сложилось исторически, не платили. Уместно это или не уместно, правительство перенесло это и в наш сегодняшний день. Над этим, безусловно, нужно подумать. Прежде всего потому, что это, как правило, люди, работающие на низкооплачиваемых работах, где существует значительных дефицит кадров», – сказал Путин.

Он добавил, что пенсионеры зачастую работают как нянечки в больницах, детских садах и других социально значимых заведений.

Имея ввиду ситуацию на рынке труда и достаточно низкие доходы данной категории граждан, президент считает, что над вопросом доплаты работающим пенсионерам правительству нужно подумать.

«Что касается пенсионного возраста, вы знаете мою позицию, я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно. Одна из ключевых задач, которая сформирована мною перед правительством - повышение доходов пенсионеров. <…> Какие меры будут предложены правительством для этой ключевой задачи, мы должны узнать в самое ближайшее время. Надеюсь, что это будет сделано, тогда мы и будем обсуждать и говорить о мерах, которые правительством предлагаются», – сказал Путин.

Он добавил, что ключевая задача во всей системе пенсионного обеспечения – это значительное повышение уровня и благосостояния и доходов пенсионеров.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» – ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.