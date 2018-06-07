РИАМО - 7 июн. Президент России Владимир Путин считает, что каждый человек рождается с верой в бога, при этом многие приходят к богу в экстремальных ситуациях.

«Каждый человек рождается с верой в бога в душе, уже рождается с этим. Только разные люди в разное время в разных обстоятельствах начинают это понимать», - сказал Путин в ходе прямой линии.

Он отметил, что многие приходят к богу в экстремальных ситуациях.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.