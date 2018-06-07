РИАМО – 7 июн. Президент России Владимир Путин признался в ходе прямой линии, что вынужден жертвовать личной жизнью ради своей профессии.

Во время прямой линии с россиянами, проходящей в четверг, Путин рассказал, чем необходимо пожертвовать, чтобы быть президентом.

«Личной сферой жизни человека, это неизбежно. Но есть мощный компенсатор - осознание того, что ты занимаешься очень важным, нужным, уникальным делом - повышением благосостояния миллионов людей и укреплением самого главного, что есть в жизни каждого человека – Родины», - сказал Путин.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.