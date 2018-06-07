РИАМО - 7 июн. В России планируют после 2024 года добиться увеличения средней продолжительности жизни до 80 плюс, для этого необходимо бороться, в том числе, с онкологией, сообщил в четверг в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.

«Это одна из очень острых и чувствительных проблем в сфере здравоохранения. Мы ставим перед собой сложные и без всякого преувеличения амбициозные задачи по увеличению продолжительности жизни наших граждан. После 2024 года — выйти на лучшие показатели 80 плюс», - сказал Путин.

По его словам, таких показателей нельзя добиться, не используя современные средства лечения, в том числе и в борьбе с такой бедой, как онкология.

«По сравнению с другими заболеваниями, от которых также зависит продолжительность жизни, скажем, сердечно-сосудистыми, может быть, у нас здесь (в онкологии - ред.) поменьше результатов. Хотя позитивный тренд тоже есть», - отметил Путин.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.