РИАМО - 7 июн. Полуэкспрессные автобусы маршрута №908, которые следуют от станции метро «Каширская» до «Филевского парка», после перехода на бестурникетную систему стали перевозить на 20% пассажиров больше, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранса».

«Вместе с отменой турникетов на 908-й маршрут вышли автобусы особо большого класса – каждый из них вмещает до 150 человек. Сегодня этим маршрутом пользуются около 11 тысяч человек. Для сравнения, в мае прошлого года – 9 тысяч пассажиров», – сказал первый заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Борис Ткачук.

По его словам, сегодня транспорт здесь работает с минимальными интервалами, а вход во все двери помогает пассажирам экономить в поездках до 10 минут.

Первый хордовый полуэкспрессный маршрут №908 начал работу в марте 2017 года и уже стал по-настоящему востребованным среди москвичей. Он связывает сразу несколько районов на юге и западе столицы, а также станции Каховской, Замоскворецкой, Серпуховско-Тимирязевской, Калужско-Рижской, Сокольнической, Солнцевской и Филевской линий метро.

Как напоминается в материале, вход во все двери доступен на 80 самых популярных маршрутах автобуса. Такая система оплаты проезда также действует на 31 трамвайном маршруте Москвы.