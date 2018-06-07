РИАМО - 7 июн. Жилые дома на 765 квартир, объединенные подземной автостоянкой, и детский сад планируют построить в районе Марьино на юго-востоке столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Согласована проектная документация на строительство жилого комплекса на улице Верхние Поля на юго-востоке столицы. Это будет комплекс зданий, состоящий из трех жилых корпусов переменной этажности и встроенного-пристороенного детского образовательного учреждения, объединенные подземной двухуровневой автостоянкой», - рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Строительство будет вестись в три этапа. Всего в трех домах запроектировано 765 квартир.

Детское дошкольное учреждение рассчитано на 50 мест. В нем будут три группы полного дня для детей младшего, среднего и старшего возрастов. В детсаду запроектированы групповые ячейки со спальнями и буфетными, музыкальный и физкультурные залы, помещения для проведения занятий в кружках, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок.

Как уточнила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева, на подземных этажах расположится двухуровневая автостоянка с местами для постоянного хранения авто- и мототранспорта жителей комплекса. Также машино-места запроектированы на прилегающей к жилому комплексу территории и в народном гараже, расположенном в непосредственной близости от домов.

Предусматривается озеленение прилегающей территории, устройство малых архитектурных форм и пешеходных зон. Территория детского сада будет огорожена, на ней появятся игровые площадки.