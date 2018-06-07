РИАМО - 7 июн. Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области выявили 58 фактов незаконного размещения информационных вывесок на фасадах домов в городском округе Мытищи за 2018 год, в 47 случаях их уничтожили, сообщила в четверг руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«Всего в 2018 году за размещение информационных материалов без соответствующего разрешения на территории городского округа Мытищи привлечено к административной ответственности 58 нарушителей, в 47 случаях незаконные вывески демонтированы. Одиннадцать материалов направлено в суд для принятия решения за неисполнение предписания в установленный срок», – сказала Витушева.

Один из случаев был выявлен на улице Светлой в деревне Красная Горка городского округа. Инспекторы ведомства выехали по обращению жителей и обнаружили информационные материалы, размещенные на фасаде нежилого здания.

«При выяснении обстоятельств по факту наличия информационных материалов на фасаде было установлено, что предприниматель не оформил в установленном порядке необходимое разрешение, за что был привлечен к административной ответственности и ему выдано предписание в месячный срок устранить нарушение, то есть либо оформить разрешение, либо демонтировать незаконные вывески», – пояснила Витушева.

Размещение рекламы считается законным, только если на это дают разрешение местные власти. Это является гарантией того, что информационные материалы не навредят общему виду города, не будут мешать водителям и не упадут при сильных порывах ветра.