РИАМО – 7 июн. К 2022 году Россия планирует испытать сверхтяжелую ракету для освоения дальнего космоса в беспилотном режиме, в стране есть большие и амбициозные планы по развитию космической сферы, сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«У нас есть хорошие программы с освоением дальнего космоса. К 2022 году мы должны испытать, провести первое испытание сверхтяжелой ракеты. К 2022 году это должны быть уже пуски в беспилотном режиме, а к 2024 году пилотируемые аппараты должны использоваться», - сказал Путин.

Он отметил, что в России имеются большие и амбициозные планы по развитию космической сферы.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.