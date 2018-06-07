РИАМО – 7 июн. Президент РФ Владимир Путин рассказал во время прямой линии с россиянами, что часто смеется над собой.

Один из участников прямой линии, проходящей в четверг, поинтересовался, приходилось ли главе государства смеяться над собой.

«Я довольно часто это делаю», - сказал Путин, отвечая на вопрос.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.