РИАМО – 7 июн. Программа предоставления дальневосточного гектара работает в РФ, хотя требует усовершенствования, сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Все это вещи длительного цикла. Дальневосточный гектар - программа работает при всех ее издержках, спасибо большое, что вы обратили свое внимание. По поводу того, что все хорошие участки забрали чиновники, надеюсь, что это не так. Но мы проверим. Судя по тому, что эти вопросы возникают, программа востребована, люди с удовольствием берут эти участки», - сказал Путин.

Он отметил, что власти будут совершенствовать эту систему.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке бесплатно. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать освоение. Спустя пять лет при условии освоения земли ее можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.