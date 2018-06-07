РИАМО - 7 июн. Стоимость программы по развитию онкомедицины в России может составить 1 триллион рублей, она включит в себя раннюю диагностику, ядерную медицину и привлечение молодых специалистов, сообщил в четверг в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.«По какому пути мы пойдем: прежде всего - это ранняя диагностика, если мы это сделаем, то тогда мы обеспечим, чтобы после выявления, сегодня у нас где-то около 30% c лишним, а нужно добиться 50-70%. Тогда после выявления мы обеспечим нормальное качество жизни онкобольным минимум пять лет и больше», - сказал Путин.

Он добавил, что в детской онкогематологии доля излечения в России превышает 90% после строительства онкогематологического детского центра в Москве. Ранее показатель был менее 30%.

«Результаты возможны. Первое, что нужно сделать, - ранняя диагностика, второе - уделить внимание ядерной медицине, потому что исследования с помощью новейших средств позволяют выявлять на ранней стадии или купировать то, что уже имеет место», - сказал Путин.

По его словам, также необходимо, чтобы лекарственное обеспечение и химиотерапия были эффективными и отвечали современным требованиям.

«Безусловно, нужно поработать над тем, чтобы появлялись в отрасли люди молодые, увлеченные своим делом, перспективные и нужные для отрасли специалисты. Эта программа готовится. Онкоцентры надо, конечно, строить новые, дооборудовать то, что есть», - сказал Путин.

По его словам, программа по решению проблем в онкологии будет стоить, по предварительным подсчетам, 1 триллион рулей.

«Это из восьми дополнительных триллионов рублей, которые мы должны получить в ходе работы в ближайшее время», - сказал Путин.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.