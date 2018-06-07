РИАМО - 7 июн. Бесплатный туристический путеводитель для гостей чемпионата мира по футболу подготовлен Центральной пригородной пассажирской компанией совместно с радиостанцией Capital FM 105.3, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

«Для удобства гостей чемпионата мира по футболу 2018 ЦППК организует пригородную железнодорожную перевозку в рамках 10 специально разработанных туристических маршрутов. Выбрать подходящий тур поможет бесплатный путеводитель «Гид болельщика», который будет распространяться на московских железнодорожных вокзалах, станциях полигона ЦППК, в терминалах «Аэроэкспресс» и Московском метрополитене», – говорится в сообщении.

Он поможет гостям интересно провести время в России в дни, свободные от посещений матчей и тренировок. Информация в путеводителе представлена на русском и английском языках.

Главный акцент в гиде сделан на увлекательные экскурсионные поездки, которые пройдут в период чемпионата мира по футболу. Присоединиться к любой из них могут как российские, так и иностранные туристы. Для удобства последних все поездки будут сопровождать англоговорящие гиды. Также в «Гид болельщика» включены маршруты пригородных поездов ЦППК, полезные советы для путешественников, список с телефонами экстренных служб, схемы московского метро.

«ЦППК поддерживает развитие внутреннего туризма в России, поэтому мы не могли упустить возможность рассказать болельщикам об историко-культурном богатстве Коломны, Рязани, Звенигорода и других старинных российских городов. Вместе с партнерами мы создали путеводитель, который поможет интересно провести время и лучше узнать историю нашей страны», – сказал директор по продвижению новых проектов АО «Центральная ППК» Вадим Мишанин.

Capital Fm 105,3, со своей стороны, также подготовила для гида актуальную информацию. Это необходимый каждому болельщику краткий футбольный разговорник с самыми распространенными фразами, а также полезные советы гостям нашей страны: как добраться до стадионов, где в столице расположена фанатская зона на 40 тысяч человек, преимущества FAN ID, как вызвать такси, что делать, если вы потеряли документы, и прочие.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».