РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июн. Капитальный ремонт здания в микрорайоне Заря Балашихи, в которой разместится поликлиника на 200 посещений, завершат в сентябре 2018 года, сообщил главный инженер компании-генподрядчика «Радиант-строй» Юрий Мельников.

Работы по капитальному ремонту здания бывшего штаба воинской части 1954 года постройки в микрорайоне Заря начались в апреле текущего года. От старого здания по проекту сохранят только фундамент и стены. Общая площадь поликлиники составит свыше 1 400 квадратных метров.

«Строительно-монтажные работы идут полным ходом. Был произведен полный демонтаж перекрытий первого этажа и чердачного помещения, а также кровли. Сейчас идет монтаж новых перекрытий. Нам предстоит сделать кровлю, инженерные коммуникации, провести отделочные работы, после этого больница начнет завозить оборудование. Работы идут в соответствии с графиком, планируем ввести здание в эксплуатацию в сентябре 2018 года», – сказал Мельников.

Он добавил, что выполнено уже 22% всех работ, на объекте трудятся 45 человек.

Заместитель главврача по поликлинической работе Балашихинской ЦРБ Александра Гнедина отметила, что мощностей существующей поликлиники №10 не хватало для обслуживания жителей микрорайона.

«В настоящее время поликлиника №10 находится на улице Московской в приспособленном помещении в жилом доме. Она рассчитана на 110 посещений в смену, однако этого недостаточно, поэтому мы ждем открытия новой поликлиники на 200 посещений. Мы планируем, что здесь будет хорошая диагностическая база, которой смогут пользоваться не только жители микрорайона Заря, но и жители села Новый Милет и деревни Черное», – подчеркнула Гнедина.

По словам заместителя главврача, в двухэтажном здании нового поликлиники разместятся терапевтическое и педиатрическое отделения, кабинеты диагностики, в том числе УЗИ и ЭКГ, физиоотделение, пункт скорой помощи. Также в поликлинике будут вести прием узкие специалисты, в том числе хирург, кардиолог, невролог, стоматолог, акушер-гинеколог и другие.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что в 2018 году новые поликлиники также откроются в микрорайонах Авиаторов и Гагарина.