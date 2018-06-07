РИАМО – 7 июн. Президент России Владимир Путин в ходе прямой лини поблагодарил российских волонтеров за их активное участие в жизни страны.

«Хочу выступить со словами благодарности волонтерам, которые участвовали в подготовке прямой линии, и в целом всем волонтерам», - сказал Путин.

В России 2018-й объявлен Годом добровольца.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.