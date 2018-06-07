РИАМО - 7 июн. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Россия может сделать прорыв в развитии связи, который позволит заменить кабельную сеть.

«У нас есть своя программа, очень хорошая программа. Допустим, новая программа «Сфера», которая предполагает запуск в ближайшие несколько лет 600 с лишним спутников, которые будут заниматься и позиционированием, и зондированием Земли, и связью. Это будет вообще прорыв, это еще одно направление, где мы можем осуществить прорыв, потому что качество связи будет такое, что, по сути, сможет заменить кабельную связь по качеству и охвату всей территории», - сказал Путин.

Он добавил, что развитие программы может привести к революции в сфере связи.

«Освоение космического пространства, космические технологии чрезвычайно важны для любой страны, а уж тем более для нашей, которая имеет в этой сфере значительные, может быть, даже уникальные компетенции», - добавил Путин.

Он отметил, что космические технологии очень активно развиваются и коммерциализируются.

«В этом смысле мы должны сделать много шагов вперед, в том числе по качеству спутников, по качеству аппаратуры. Мы должны вернуть себе и твердо удерживать нашу компетенцию первенства по запускам», - добавил Путин.

Он отметил, что в Азии, США также активно развиваются космические технологии.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.