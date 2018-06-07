РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 июн. Жители подмосковного Красногорска могут принять участие в экологической акции по посадке клумб 8 июня, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Восьмого июня на территории городского округа Красногорск пройдет экологическая акция «Доброцвет», в основе которой лежат идеи сохранения и сбережения природы родного Подмосковья. Приходи 8 июня в городской парк и посади свой цветок доброты!» – говорится в сообщении.

Цель акции – привлечь внимание жителей округа, представителей организаций и предприятий, бизнеса к необходимости ответственного отношения к окружающей среде.

«В акции примут участие жители и гости округа, общественные организации, депутаты городского округа Красногорск, СМИ и другие представители активной общественности», – уточняется в сообщении.

Узнать подробнее об акции можно по электронной почте: 5620238@gmail.com или по телефонам: 8(495)563-31-74, 8(499)707-97-79.