РИАМО - 7 июн. Инвалиды в столице в течение лета будут следить за оплатой и правилами парковки на улицах города, каждому из них будет присвоен эксперт и для каждого проработают индивидуальный маршрут, сообщил в четверг журналистам советник руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Евгений Смирнов.

«Маломобильный патруль — проект ориентирован на людей, которые передвигаются на креслах-колясках, уже пять маломобильных граждан устроены в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» на должность специалиста по проверке парковочного пространства», - сказал Смирнов.

Он отметил, что маломобильный патруль - это пилотный проект, который продлится до конца лета.

«Каждому маломобильному инспектору присвоен эксперт, который помогает им на первых этапах. После трех месяцев будем смотреть, в каком направлении будем дальше реализовывать данный проект», - добавил Смирнов.

По его словам, для каждого инспектора был разработан индивидуальный маршрут, который находится рядом с их домом. Перед тем, как приступить к патрулированию, все они прошли обучение для работы с планшетами и инструктаж по общению с автомобилистами.

«Проект мы начали специально для активных инвалидов, которые хотят принимать участие в жизни города. В настоящий момент они работают активно и уже делают свои предложения, какие-то по улучшению инфраструктуры города, по маршрутам и администрированию», - отметил руководитель дирекции администрирования нарушений ГКУ «АМПП» Дмитрий Княгинин.

Генеральный директор компании «СупримМоторс» Сергей Костеневич отметил, что каждый маломобильный инспектор обеспечен специальной электрической приставкой для инвалидного кресла. Она представляет собой колесо с рулем, электроприводом и аккумулятором.

«Маломобильный инспектор может на маршруте перемещаться быстрее, чем обычный инспектор. Сборка отечественная, разработана нами два года назад», - добавил Костеневич.