РИАМО – 7 июн. За годы работы Виталия Мутко на посту министра спорта в России было многое сделано в этой сфере, при этом Мутко до сих пор имеет хороший потенциал для государственной службы, сообщил в ходе прямой линии в четверг президент РФ Владимир Путин.

«В отношении Виталия Мутко много разговоров и слухов. Вместе с тем хочу обратить ваше внимание, что несмотря на то, что его английский язык нуждается в совершенствовании, за годы его работы в качестве министра спорта и вице-премьера немало сделано в этой сфере. Достаточно посмотреть, чего и сколько построено в сфере спорта и физической культуры. Если проанализировать, сделано немало», - сказал Путин.

Он отметил, что при Мутко были качественно построены объекты сочинской Олимпиады, которые сейчас регулярно и эффективно используются. Кроме того, завершены объекты чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

«Есть еще один момент. Мы знаем, какая атака на него проводилась в связи с допингом, в этих условиях отправлять его на пенсию невозможно, да и потенциал у него хороший, пусть работает», - заключил Путин.

Виталий Мутко находился на посту министра спорта Российской Федерации с 2012 по 2016 год, после он занял должность заместителя председателя федерального правительства. В мае этого года был утвержден новый состав кабмина, где Мутко стал вице-премьером, курирующим строительную отрасль.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.