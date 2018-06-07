РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июн. В четверг в деревне Сергеевка Подольска на Березовой улице горит коттедж, в его тушении принимает участие две бригады дымозащиты, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«Очаговое возгорание двухэтажного коттеджа тушат пожарные в деревне Сергеевка на Березовой улице, локализации к 14:00 (7 июня – ред.) еще не было, про пострадавших пока информации нет. В горящий дом готовится вступить третья бригада дымозащиты», – сказал сотрудник.

По его словам, площадь возгорания охватывает не менее чем 10 на 15 метров. Пожарные стараются не допустить распространение огня.