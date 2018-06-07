РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июн. В двух парках Люберец из-за погодных условий могут изменить расписание кинопоказов под открытым небом, сообщается на официальной странице парков горокруга в Instagram.

«Приглашаем на открытие летних кинопоказов под открытым небом – «Летний кинотеатр». Берите с собой всю семью, друзей и приходите! Но будьте внимательны, возможны изменения в расписании в связи с погодными условиями», – говорится в сообщении.

Первый сеанс для всех мальчишек и девчонок, у которых начались каникулы открывает мультфильм «Смешарики. Дежавю». Начало сеанса в 21:30 8 июня на малой площади Центрального парка культуры и отдыха.