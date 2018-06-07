РИАМО – 7 июн. Социальную сеть Instagram и видеохостинг YouTube в России закрывать не собираются, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг.

Один из участников прямой линии спросил у президента, что он думает по поводу возможного запрета Instagram и YouTube в России.

«Я понимаю вашу озабоченность и понимал озабоченность людей в интернете. Мы не собираемся ничего закрывать. Я прекрасно знаю и ситуацию вокруг Telegram. Вы сказали, что на своем месте волнуетесь. И я на своем месте тоже волнуюсь за безопасность людей. Когда правоохранители и спецслужбы мне говорят, что после взрывов в петербургском метро они не могли отследить переписку террористов, не могли вовремя принять решение, потому что она (переписка – ред.) зашифрована, как я должен на это реагировать?» - сказал Путин.

Он подчеркнул, что обратится к правоохранительным органам и спецслужбам, чтобы они переходили на современные средства борьбы с преступлениями.

«Я сам работал в спецслужбе и знаю, что легче всего запретить. Труднее найти решение. Поэтому я буду побуждать всех своих коллег идти по пути использования спецслужбами и правоохранительными органами современных средств борьбы с правонарушениями, в том числе с террористическими проявлениями», - отметил президент.

Решение о запрете мессенджера Telegram 13 апреля вынес Таганский суд Москвы. С 16 апреля началась блокировка сервиса на территории России, однако добиться полного прекращения его работы на данный момент Роскомнадзор не смог.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.