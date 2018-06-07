РИАМО - 7 июн. Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин привлечет экспертов и профессионалов к командной работе в этой сфере, сообщил в четверг в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.

«Думаю, что мне сейчас не нужно комментировать. Да, образование у него, может быть, не профильное. Но Дмитрий Олегович Рогозин в течение шести лет занимался оборонной промышленностью, очень много внимания уделял развитию космической деятельности применительно к оборонке, он человек вполне компетентный в этой сфере», - сказал Путин.

Он добавил, что, «естественно, один в поле не воин», что президент и обсуждал с Рогозиным.

«Он будет привлекать к этой работе, будет создавать команду, которая способна решать и технологические задачи на уровне сегодняшнего дня, и организаторов производства, которые будут заниматься профессионально-административной стороной деятельности компании. Надеюсь, что у него это получится», - сказал Путин.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.