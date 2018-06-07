РИАМО - 7 июн. Российским бизнесменам следует держать свои сбережения в России, амнистия капиталов была объявлена уже дважды, сообщил в четверг в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.

«Кто-то говорит, что нужно помочь и Роману Аркадьевичу Абрамовичу, и другим нашим бизнесменам, которые попадают в сложную ситуацию. А кто-то задает такой вопрос - когда воры, далее идут фамилии, выведут наконец свои деньги в Россию? Я бы не говорил о людях, которые совершают какие-то правонарушения, а мы говорим о людях, которые приобрели свои капиталы законным путем. И тем, и другим лучше быть в России», - сказал Путин.

Президент напомнил, что дважды уже была объявлена амнистия капиталов.

«Мы делаем это вместе с предпринимательским сообществом, это несовершенная пока система. Там есть вещи, которые надо настроить. Мы готовы к этому. Надеюсь, что и представители бизнеса на это отреагируют должным образом», - заключил Путин.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.