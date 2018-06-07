РИАМО - 7 июн. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности на 8 июня из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень опасности из-за ветра объявили на территории Ивановской, Рязанской, Тульской, Брянской и Владимирской областях.

В Калужской, Тверской, Курской, Белгородской, Липецкой и Тамбовский областях «желтый» уровень объявили из-за высокой пожароопасности. В Воронежской, Орловской и Смоленский областях ожидается гроза.

В Москве и в Подмосковье в четверг ожидается переменная облачность без существенных осадков.