РИАМО - 7 июн. Блогерство могут признать в России официальной профессией, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Вы сейчас сказали, что это (блогерство - ред.) должно стать профессией. Мы же знаем, за счет чего живут блогеры - в том числе за счет рекламных денег. Правда? Признано это профессией или не признано, но это источник ваших доходов и, видимо, вполне приличный. Если вопрос в том, чтобы это зафиксировать в законодательстве, с точки зрения социального обеспечения на будущее, то, наверное, об этом стоит поговорить. Я думаю, что вы правы. И государство заинтересовано в том, чтобы формализовать это соответствующим образом», - сказал Путин в ответ на вопрос Натальи Красновой о том, когда блогерство станет полноценной профессией.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.