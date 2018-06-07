РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июн. Жителей городского округа Люберцы просят сообщать об отказе водителей или кондукторов принимать оплату за проезд бесконтактным способом, сообщается на официальной странице управления транспорта, организации дорожного движения администрации муниципалитета в Instagram.

«В городском округе Люберцы на общественном транспорте есть возможность оплаты проезда банковской картой и банковской картой посредством Pay-Pass через телефон или карту с Pay-Pass. В случае если водитель отказывается принимать оплату проезда банковской картой, то тогда пассажир имеет право ехать бесплатно, это описано в приказе министерства транспорта Московской области», – говорится в сообщении.

Управление просит присылать им фото автомобиля с номерными знаками, где отказались принимать карту банка.