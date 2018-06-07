РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июн. В парке «Пехорка» в Балашихе 8 июня пройдет фестиваль молодежного творчества «Арт-школа», на который съедутся порядка 3 тысяч представителей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Основная цель фестиваля «Арт-школа», который пройдет 8 июня в Балашихе, - предоставить неформальной молодежи региона (Московской области – ред.) площадку для самореализации и дать ей инструменты для развития и повышения уровня своих компетенций с помощью мастер-классов от экспертов», – сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

В программе будут представлены четыре направления: музыка, танцы, визуальное искусство и спорт. По каждому из них пройдут выступления и презентация молодых артистов, оценивать их творчество будут профессионалы. На фестивале ожидается более 3 000 представителей молодежи со всей Московской области.

В зоне граффити будут рисовать талантливые молодые художники Московской области, кураторами площадки станут дважды рекордсмен книги рекордов Гиннеса Сергей Шевелев и участник выставки в большом Манеже Даниил Волков. В зоне спорта главным экспертом площадки будет профессиональный спортсмен по велосипедному мотокроссу Алексей Марченко. В течение всего мероприятия на этой площадке будут проходить соревнования «Балашиха BMX Еvent 2018».

Кураторами по музыке и вокалу станут артист шоу «Однажды в России» на ТНТ Вячеслав Макаров, экс-солистка группы «23:45» Анна Боронина и известная кавер-группа «LiveInBand». В программе направления – выступления молодых рэп-исполнителей и битбоксеров, модный показ от молодых дизайнеров и флешмоб. Главным экспертом на танцевальной площадке выступит действующий чемпион мира по брейкингу Beatmaster T.

Кроме того, в рамках «Арт-школы» будет проходить первый в России фестиваль воздушных шаров «Улетный Фест». Кураторами творческих площадок воздушного фестиваля станут известный блогер Анна Бузова, российский художник и модельер Андрей Бартенев и стрит-художник Вова Перкин.

В программе «Улетного Феста» гостей ждут гигантские скульптуры из шариков и модные фотозоны, бесплатные развлечения, шоу-классы для детей и взрослых, выставка эксклюзивных ретро-автомобилей и большой воздушный шар для полетов. Откроет фестиваль парад-перфоманс под руководством Бартенева. Также в рамках фестиваля пройдут благотворительные и экологические акции.

Фестиваль начнется в 11:00. Организатором мероприятия стало главное управление социальных коммуникаций Московской области.