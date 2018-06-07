РИАМО – 7 июн. Вся футбольная инфраструктура должна активно работать после проведения чемпионата мира, на спортивных объектах не должны появиться рынки, сообщил в четверг президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Что касается футбольной инфраструктуры, мы истратили большие деньги на это, нужно, чтобы вся инфраструктура работала, она должна работать на развитие спорта - массового, детского. Нужно создавать детские, юношеские команды, лиги, чтобы все эти объекты были окупаемыми», - сказал Путин.

Он обратился к главам регионов с просьбой не допустить появления рынков на спортивных объектах.

«Очень многое будет зависеть от руководителей регионов, потому что, когда чемпионат мира закончится, оргкомитет передаст все в собственность регионов. Хочу обратиться сейчас к своим коллегам в регионах: ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих эти площадках возникли какие-то рынки, которые возникали на спортивных сооружениях Москвы в середине 90-х годов», - подчеркнул Путин.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.