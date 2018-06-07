РИАМО - 7 июн. В Москве состоялась презентация единого читательского билета в новом дизайне, который выбрали в ходе голосования участники проекта «Активный гражданин», говорится в сообщении пресс-службы проекта.

«Состоялась презентация единого читательского билета, который открывает читателям доступ во все библиотеки Москвы. Теперь он не только удобный, но и стильный. Новый дизайн определили участники проекта «Активный гражданин», – говорится в сообщении.

Весной текущего года в голосовании приняли участие почти 200 тысяч человек, большинство из них (68,48%) поддержали вариант дизайна с книжными полками. Оформить читательский билет схематическим рисунком книг, с небольшим ярким акцентом оранжевого цвета предпочли 15,45% активных граждан. Дизайн в сине-зеленых тонах с использованием фирменного значка библиотек Москвы получил 7,83% голосов участников.

Единый читательский билет очень удобен – граждане смогут обслуживаться в любой библиотеке города – рядом с домом, учебным заведением, работой, без привязки к определенному адресу. Получить читательский билет можно бесплатно, время его использования не ограничено.