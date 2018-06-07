РИАМО – 7 июн. Одна из главных задач, стоящих в настоящее время перед Россией, заключается в сокращении бедности в два раза, сообщил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в четверг.

«Наша задача - уменьшить бедность в два раза. Об этом мы уже говорили неоднократно. Мы с 2000 года по 2007-2008 годы ровно в два раза уменьшили количество людей, живущих за чертой бедности. В период сложных экономических раскладов 2008-2012 годов эта цифра немного изменилась в неблагоприятную для нас сторону», - сказал Путин.

Он добавил, что сейчас ситуация снова изменилась – зафиксирован рост заработных плат на 9,6-9,8%, рост реальных доходов увеличился на 3,8%.

«Мы двигаемся в этом направлении, и мы точно должны решить одну из главных задач - уменьшение количества бедных и числа людей, живущих за чертой бедности», - подчеркнул Путин.