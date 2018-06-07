РИАМО - 7 июн. Работы по благоустройству территории у нового детского сада проводят в столичном районе Щукино, объект планируют открыть до конца года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Щукине до конца года откроется новый детский сад для 200 малышей. Сейчас идут отделочные работы и благоустройство территории», - написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Он добавил, что там будет много зелени: деревья, газоны, цветники, которые сделают садик уютным.