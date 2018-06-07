РИАМО - 7 июн. Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на второй этап реконструкции и развития аэропорта «Домодедово» и выдала положительные заключения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Проектом предусматриваются реконструкция и строительство перрона аэровокзала и рулежной дорожки, включая сооружение их искусственного покрытия, водосточно-дренажной системы, систем освещения и электроснабжения, инженерных сетей, светосигнального оборудования и защитных кожухов существующей системы централизованной заправки самолетов и другие работы», – говорится в сообщении.

Также будет построен и оборудован инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности участок ограждения от контрольно-пропускного пункта №8 до здания аэровокзального комплекса.

Планируется, что продолжительность строительства, финансирование которого будет осуществляться полностью за счет средств федерального бюджета, составит 8 месяцев.

«Домодедово» – один из четырех основных аэропортов Москвы, второй по объему пассажиропотока в России и один из самых загруженных аэропортов Европы. Его пассажиропоток за 2017 год составил более 30 миллионов человек.