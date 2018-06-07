РИАМО – 7 июн. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии подчеркнул, что стабильность налоговой политики должна быть обеспечена в ближайшие годы, при этом на выполнение поставленных задач в следующие несколько лет понадобится 8 триллионов рублей.

«Стабильность налоговой политики должна быть гарантирована на ближайшие шесть лет», - сказал Путин.

Он добавил, что на реализацию поставленных задач в ближайшие несколько лет дополнительно потребуется 8 триллионов рублей.

В мае Путин подписал новый майский указ, который определяет приоритетные цели и задачи развития страны до 2024 года.

В указе обозначены 12 приоритетных проектов, которые правительство РФ должно разработать или скорректировать до 1 октября. Проекты касаются демографии, здравоохранения, образования, жилья, экологии, безопасности и качества дорог, производительности труда, науки, цифровой экономики, культуры, малого и среднего предпринимательства, а также экспорта.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что для исполнения нового майского указа потребуется порядка 8 триллионов рублей.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.