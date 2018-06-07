РИАМО – 7 июн. Дополнительные 8 триллионов рублей на развитие российской экономики будут получены благодаря росту самой экономики, более эффективному использованию ресурсов и налоговой настройке, сообщил президент России Владимир Путин во время прямой линии в четверг.

«Мы поняли, что на реализацию задач, о которых мы говорим, нужно как минимум еще дополнительно 8 триллионов рублей. В общем и целом понятно, откуда мы их сможем взять», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что главный источник поступления дополнительных доходов – это, прежде всего, рост самой экономики. Также росту доходов поспособствует более эффективное использование имеющихся ресурсов, настройка макроэкономических планов и налоговой политики.

Задачи по развитию изложены в послании Путина Федеральному Собранию, а также в проекте плана развития, который должен быть принят правительством РФ осенью этого года.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.