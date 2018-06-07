РИАМО - 7 июн. Правительство России предприняло ряд мер для пресечения роста цен на бензин, сообщил в четверг в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.

«Правительство приняло уже ряд решений, которые призваны решить эту задачу (повышения цен на бензин - ред). То, что сейчас происходит, это недопустимо, это неправильно. Но надо признать, что это результат неточного регулирования, мягко говоря, которое было введено в сфере электроэнергетики, энергоресурсов», - сказал Путин.

Он добавил, что правительство РФ провело пересмотр некоторых налоговых мер.

«Цены на нефть на мировом рынке поднялись, а для того, чтобы загрузить свои нефтеперерабатывающие заводы, компании наши делают это. Но они считают недополученную выгоду за тот объем нефти, который направляют на НПЗ, которую они могли бы, как они полагают, реализовать на внешнем рынке и реализовать больший доход. Они поднимают цены на бензин и дизельное топливо, чтобы компенсировать «выпадающее», - сказал Путин.