РИАМО - 7 июн. Жилой комплекс с полной социальной инфраструктурой планируется построить недалеко от Калужского шоссе в поселке Газопровод в ТиНАО, в проект заложены детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс и торговый центр, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«В новой Москве сейчас идет самое активное развитие инфраструктуры, активно строятся детские сады, поликлиники. Этот жилой комплекс не будет исключением – детский сад на его территории будет рассчитан на 110 мест, а площадь ФОКа составит более тысячи квадратных метров», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Помимо детского сада, ФОКа и торгового центра, на территории расположатся три жилых корпуса. Площадь каждого, согласно проекту – около 24 тысяч квадратных метров. Каждый дом запроектирован двухсекционным, переменной высоты – 16 и 18 этажей. Два жилых корпуса будут объединены подземной автостоянкой на 303 машино-места. Фасады планируется выполнить из фиброцементных панелей красного и белого цветов. Первые этажи планируется выполнить в темно-сером цвете.

Торговый центр расположится ближе всего к шоссе, обеспечивая звуковую и экологическую защиту всего комплекса. Детский сад будет пристроенного типа, объединенный с одним из жилых корпусов. Физкультурный комплекс будет замыкать композицию и закрывать собой благоустроенный внутренний двор.

Общая площадь всех помещений комплекса составит около 90 тысяч квадратных метров. Проектировщик - ООО «Проектная компания М.К.З.», заказчик - ООО «Ай Ди Джи Премисес».