РИАМО - 7 июн. Минэкологии Подмосковья поставило на кадастровый учет четыре особо охраняемые природные территории в городском округе Шатура, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Четко описанные границы получили памятник природы «Сосна-исполин в 54 квартале Шатурского лесничества Шатурского леспромхоза» и природные заказники «Леса в пойме реки Ялма», «Пойменная дубрава в квартале 86 Белозерского лесничества», «Озера Имлес и Дубовое с заболоченными берегами», – говорится в сообщении.

Как сообщил министр экологии и природопользования региона Александр Коган, суммарная площадь ООПТ составляет 3 232 гектара, причем в Шатуре расположены как одна из самых маленьких ООПТ региона (площадь памятника «Сосна-исполин», на которой растет 300-летнее дерево – 0,8 гектара), так и одна из самых крупных (площадь заказника «Озера Имлес и Дубовое» – 2 777 гектаров).

«Последний, по мнению биологов, наиболее интересен в плане видового разнообразия: здесь отмечено обитание не менее 90 видов позвоночных животных, в том числе 16 редких птиц, включая занесенных в Красные книги России и Московской области скопу, беркута, большого подорлика, орлана-белохвоста, большого кроншнепа и серого сорокопута. В озере Имлес обитает краснокнижная рыба синец», – отметил Коган.

Он добавил, что зона особенно страдает из-за неконтролируемой охоты и рыболовства, а также от сбросов сточных вод в озеро Дубовое. Поэтому режимом особой охраны здесь жестко регулируется любое антропогенное воздействие.

«После установления четких границ ООПТ, отраженных на кадастровой карте, сотрудникам Минэкологии легче будет осуществлять надзор за соблюдение охранного режима», – заключил Коган.