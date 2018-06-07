РИАМО - 7 июн. Жители Подмосковья теперь могут направлять предложения по ремонту и благоустройству дорог в регионе на 2019 год на портал «Добродел», присылать предложения можно будет до 31 июля включительно, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Присылать предложения и оставлять комментарии можно по следующим мероприятиям: ремонту (замене асфальтобетонного покрытия на асфальтированной дороге) региональных и муниципальных дорог, переводу дороги из грунтовой/щебеночной в асфальтобетонную, ликвидации пробок, строительству тротуаров, установке освещения, обустройству пешеходных переходов, организации парковки, аварийно-опасным участкам дорог, установке автобусных павильонов, ремонту железнодорожных переездов», — говорится в сообщении.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, уникальный опыт голосования жителей по ремонту автодорог и благоустройству дорожной сети через портал «Добродел» будет продолжен в 2019 году.

«Жители нам показывают участки, которые, по их мнению, необходимо приводить в нормативное состояние в первую очередь и которыми они пользуются ежедневно. Сейчас мы запускаем сбор предложений на 2019 год, поскольку уже начинаем формировать планы дорожных работ на следующий год. Наиболее популярные и получившие максимальную поддержку предложения будут выставлены на последующее голосование», — добавил Тресков.

На портале «Добродел» разработан специальный функционал, который предоставляет возможность жителям оставлять неограниченное количество комментариев и фотографий – несколько дорог и несколько мероприятий по благоустройству. Все дороги Московской области отмечены на интерактивной карте. Пользователю нужно выбрать свой муниципалитет и найти дорогу, которая нуждается в ремонте или благоустройстве.

Оставить свои предложения можно на портале «Добродел» в разделе «Дороги» или по ссылке https://dobrodel.mosreg.ru/dorogi2019/ до 31 июля включительно.

Как напоминается в сообщении, стартовавший сбор предложений стал четвертым по счету проектом по ремонту и благоустройству дорог на портале «Добродел». За это время проект поддержали и высказали свое мнение свыше 300 тысяч жителей Подмосковья, которые неравнодушны к качеству и благоустройству дорог в своем регионе.

«В этом году объем ремонта по голосованию на «Доброделе» увеличился в 2,7 раза. Если в 2017 году по итогам голосования была отремонтирована 91 дорога протяженностью около 400 километров, то в 2018 году жители выбрали ремонт 639 дорог общей протяженностью 861 километр», — добавляется в материале.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.