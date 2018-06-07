РИАМО - 7 июн. В центре Москве открылось движение транспорта по улице Большая Дмитровка после пожара в здании Дома педагогической книги, сообщается в Twitter-аккаунте Московского транспорта.

Пожар в административно-жилом здании по адресу: Большая Дмитровка, 7/5, строение 1 произошел 6 июня. У здания загорелась кровля. Территорию рядом с горящим зданием закрыли для пешеходов. Горожан и автомобилистов попросили пользоваться другими улицами, чтобы не мешать спецтехнике. Пожар потушили 6 июня в 22:03 на площади 130 квадратных метров.

«По Большой Дмитровке уже можно спокойно ехать. Вчера улица была перекрыта из-за возгорания в Доме педагогической книги», – говорится в сообщении.