РИАМО – 7 июн. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг назвал нецелесообразным введение дифференцированного НДФЛ.

«Как известно, многие предлагают НДФЛ изменить. <…> Мы долго думали на этот счет и, на первый взгляд, дифференцированный НДФЛ кажется более справедливым, то есть, кто больше дохода получает – тот и должен больше платить. Практика сложнее, чем теоретические формулы», - сказал Путин.

Он пояснил, что практика дифференцированного налога на доходы физлиц прошлых лет говорит о том, что как только он вводится, часть граждан, кто получает более высокие доходы, начинают разными способами скрывать эти доходы.

«То есть фискальный результат почти нулевой, а шума много, и ухудшение в целом инвестиционного климата. Поэтому признано это нецелесообразным», - подчеркнул президент.