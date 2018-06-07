РИАМО – 7 июн. Президент России Владимир Путин во время прямой линии назвал новый состав правительства оптимальным, в кабинете министров остались те, кто готовил решения по развитию страны, кроме того, туда пришли новые хорошо подготовленные люди.

«Было принято мной решение, что правительство должно быть значительно обновлено за счет свежих людей, если позволите такой термин, хорошо подготовленных, зарекомендовавших себя на больших, ответственных участках работы. Но необходимо было оставить тех, кто готовил решения для прорывного развития нашей страны. Я думаю, что у нас оптимальный состав правительства», - сказал Путин.

Он добавил, что полная смена правительства потребовала бы порядка двух лет на формирование целей и задач.

Президент подчеркнул, что правительство перейдет к полномасштабной работе в формате программного принципа. Также необходимо персонифицировать ответственность.

«Это, в том числе, связано и с новым составом правительства. Люди, которые должны будут сейчас осуществлять решение задач, многие остались на своих местах, те, кто пришел, - они хорошо подготовлены. Ответственность должна быть персонифицирована абсолютно», - подчеркнул Путин.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.