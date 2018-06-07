РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 7 июн. В течение трех летних месяцев в поселке Озерецкий городского округа Орехово-Зуево каждую среду будут организовывать развлечения для детей, сообщается на странице местного дома культуры в соцсети «ВКонтакте».

«Каждую среду в июне, июле и августе Озерецкий дом культуры будет проводить для детей разнообразные мероприятия. Акция получила название «Дарим детям праздник». Для ребят будут проводить игры, квесты, экскурсии, спортивные соревнования», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, начало мероприятий в 17:00 на площади перед ДК по адресу: городской округ Орехово-Зуево, поселок Озерецкий, дом №31.