РИАМО - 7 июн. Температура воздуха прогреется в Москве и Подмосковье до 24 градусов в День России, в течение дня ожидаются кратковременные дожди, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Череда прохладных дней в Московском регионе пока продолжается из-за воздушных масс, приходящих с северо-запада и севера. Погода остается и неустойчивой с дождями, но будут не исключены и солнечные дни, хотя им будут предшествовать более прохладные ночи. Начало следующей недели принесет потепление и кратковременные дожди.

«Во пятницу, 8 июня, через столичный регион проследует очередной циклон с северо-запада. Ночью по области местами небольшой дождь, минимальная температура 4-9 градусов, в Москве без осадков и 6-8 градусов. Днем дождь, местами гроза и порывисты ветра до 14-19 метров в секунду. Максимальная температура в Москве 15-17 градусов, по области 14-19 градусов», – говорится в сообщении.

В субботу, 9 июня, в тылу циклона местами прогнозируется небольшой дождь. Северо-западный ветер немного понизит показания термометров. Ночью в Москве до 7 градусов тепла, по области – 8 градусов, днем в Москве потеплеет до 16 градусов, а по области – до 17 градусов.

В воскресенье обойдется без осадков. В условиях небольшой облачности и при сохраняющемся умеренном ветре северной четверти воздух остынет по области до 6 градусов, в Москве минимальная температура 6 градусов. Днем показания термометров будут такими же, как и накануне: 12-17 градусов и 14-16 градусов соответственно.

«Следующая ночь, на понедельник, 11 июня, будет такой же прохладной, но днем станет немного теплее: после полудня 14-19 градусов. При это местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Во вторник, 12 июня, станет еще теплее, прогнозируется кратковременный дождь. Наиболее вероятные значения ночной температуры 4-9 градусов, дневной 19-24 градусов», – уточняется в материале.