РИАМО - 7 июн. Строительство инновационно-технологического центра началось в подмосковной Дубне, часть помещений предназначена для резидентов особой экономической зоны, говорится в сообщении Главгосстройнадзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства инновационно-технологического центра. Объект будет возведен в рамках второй очереди на территории особой экономической зоны в городском округе Дубна. Плановое завершение работ в четвертом квартале 2018 года», - отмечается в сообщении.

Проектом предусмотрено возведение двух корпусов, состоящих из двух основных функциональных зон: производственной и административно-офисной. В каждом корпусе запроектированы производственные помещения, предназначенные под сдачу в аренду резидентам ОЭЗ «Дубна» для организации сборочных производств из готовых деталей.

В административно-офисной части знаний запроектированы вестибюльно-приемная зона, офисные помещения и комнаты переговоров. На прилегающей территории будет обустроена парковка для автомобилей.

Общая площадь зданий переменной этажности (1-3) составит 8 445 квадратных метров. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано более 350 рабочих мест.

«Надзор за строительством данного объекта ведет отдел №11 Главгосстройнадзора. Составлен график плановых проверок», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.